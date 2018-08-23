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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Белом доме заявили, что рассматривают все возможные варианты действий по Венесуэле

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Соединенные Штаты рассматривают все возможные варианты действий по урегулированию ситуации в Венесуэле. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов, передает УНН.

В Белом доме заявили, что рассматривают все возможные варианты действий по Венесуэле

“Соединенные Штаты продолжают поддерживать соседей Венесуэлы, оказывать чрезвычайную (гуманитарную) помощь и обеспечивать жильем венесуэльцев, а также продолжают оставаться с народом Венесуэлы. Мы рассматриваем все варианты действий”, — отметила она, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по поводу ситуации в южноамериканской стране и “миллионах беженцев”, покидающих ее. Сандерс не пояснила, о каких именно вариантах идет речь.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен, дефицитом продовольствия и лекарств, а также девальвацией боливара.

Как сообщал УНН, Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы во вторник выступила против последних реформ правительства президента Николаса Мадуро в сфере экономики. Об этом законодательный орган, контролируемый политической оппозицией исполнительной власти, сообщил в своем Twitter.

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