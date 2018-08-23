У Білому домі заявили, що розглядають всі можливі варіанти дій по Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сполучені Штати розглядають всі можливі варіанти дій по врегулюванню ситуації в Венесуелі. Про це повідомила в середу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс на регулярному брифінгу для журналістів, інформує УНН.
“Сполучені Штати продовжують підтримувати сусідів Венесуели, надавати надзвичайну (гуманітарну) допомогу і забезпечувати житлом венесуельців, а також продовжують залишатися з народом Венесуели. Ми розглядаємо всі варіанти дій”, — зазначила вона, відповідаючи на питання про позицію Вашингтона з приводу ситуації в південноамериканській країні і “мільйонах біженців”, які покидають її. Сандерс не пояснила, про які саме варіанти йдеться.
В останні роки Венесуела переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується стрімким зростанням цін, дефіцитом продовольства і ліків, а також девальвацією болівара.
Як повідомляв УНН, Національна асамблея (однопалатний парламент) Венесуели у вівторок виступила проти останніх реформ уряду президента Ніколаса Мадуро в сфері економіки. Про це законодавчий орган, контрольований політичною опозицією виконавчої влади, повідомив в своєму Twitter.