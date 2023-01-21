В Белом доме объяснили позицию Германии по поставкам Украине танков

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“Они являются замечательными танками, очень мощными, не будут требовать от украинцев чрезмерного количества подготовки, если Германия захочет двигаться в этом направлении. Но этот вопрос является ключевым. Это является решением Германии”, — сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что партнеры не толкают и не уговаривают предоставить Leopard Украине.

“Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, которые их устраивают. И это решать Германии”, — сказал представитель Белого дома.

Также, по его информации, Германия увеличила свои взносы, которые она начала делать ещё в начале войны, и ныне является “одним из ведущих в мире доноров Украины с точки зрения именно финансовой помощи”, а союзники это “высоко ценят”.

Напомним

Перед встречей руководителей оборонных ведомств на базе Рамштайн Украина обращалась к союзникам с запросом о современных западных танках. Объявлений об их предоставлении так и не прозвучало.

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал отсутствие решения о поставке Украине немецких танков Leopard 2.