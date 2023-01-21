В Белом доме объяснили позицию Германии по поставкам Украине танков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Германия работает над собственным процессом по танкам Leopard, отметил координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джон Кирби в интервью “Голосу Америки”, передает УНН.
Цитата
“Они являются замечательными танками, очень мощными, не будут требовать от украинцев чрезмерного количества подготовки, если Германия захочет двигаться в этом направлении. Но этот вопрос является ключевым. Это является решением Германии”, — сказал Кирби.
Он также подчеркнул, что партнеры не толкают и не уговаривают предоставить Leopard Украине.
“Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, которые их устраивают. И это решать Германии”, — сказал представитель Белого дома.
Также, по его информации, Германия увеличила свои взносы, которые она начала делать ещё в начале войны, и ныне является “одним из ведущих в мире доноров Украины с точки зрения именно финансовой помощи”, а союзники это “высоко ценят”.
Напомним
Перед встречей руководителей оборонных ведомств на базе Рамштайн Украина обращалась к союзникам с запросом о современных западных танках. Объявлений об их предоставлении так и не прозвучало.
Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал отсутствие решения о поставке Украине немецких танков Leopard 2.