У Білому домі пояснили позицію Німеччини щодо постачання Україні танків

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“Вони є чудовими танками, дуже потужними, не вимагатимуть від українців надмірної кількості підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це є рішення Німеччини”, — сказав Кірбі.

Він також наголосив, що партнери не штовхають та не вмовляють надати Leopard Україні.

“Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині”, — сказав представник Білого дому.

Також, за його інформацією, Німеччина збільшила свої внески, які вона почала робити ще на початку війни, і нині є “одним із провідних у світі донорів України з точки зору саме фінансової допомоги”, а союзники це “високо цінують”.

Нагадаємо

Перед зустріччю очільників оборонних відомств на базі Рамштайн Україна зверталася до союзників із запитом щодо сучасних західних танків. Оголошень про їх надання так і не прозвучало.

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував відсутність рішення щодо постачання Україні німецьких танків Leopard 2.