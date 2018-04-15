В Белом доме сообщили о возможных санкциях против России из-за Сирии

В документе, который подготовили в Белом доме для журналистов по случаю субботнего брифинга, содержится фраза “Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада”.

О том, что подобная фраза присутствовала в материалах для брифинга, сообщила и британская газета Daily Mail, которая получила его от своего источника. Издание указывает, что санкции объясняются тем, что поддержка Москвы “позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа”.

При этом в Daily Mail указали, что ни Белый дом, ни Министерство финансов США не прокомментировали оперативно эту информацию.

Как сообщал УНН, Макрон заявил Эрдогану о важности сближения позиций Парижа и Анкары в отношении Сирии.