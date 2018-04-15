У Білому домі повідомили про можливі санкції проти Росії через Сирію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. США мають намір ввести нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією в Сирії. Таке формулювання міститься в матеріалах для преси, які в суботу ввечері підготувала прес-служба Білого дому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт експерта Atlantic Council, екс-радника OFAC (санкційного бюро Мінфіну США) Брайана О'Тула.
У документі, який підготували в Білому домі для журналістів з нагоди суботнього брифінгу, міститься фраза “Ми маємо намір ввести конкретні додаткові санкції проти Росії в якості відповіді на триваючу підтримку Москвою режиму Башара Асада”.
Про те, що подібна фраза була присутня в матеріалах для брифінгу, повідомила і британська газета Daily Mail, що отримала його від свого джерела. Видання вказує, що санкції пояснюються тим, що підтримка Москви “дозволила режиму Асада скоювати злочини проти сирійського народу”.
При цьому в Daily Mail вказали, що ні Білий дім, ні Міністерство фінансів США не прокоментували оперативно цю інформацію.
Як повідомляв УНН, Макрон заявив Ердогану про важливість зближення позицій Парижа і Анкари щодо Сирії.