В Белой Церкви перебои с электроэнергией: городу передали четыре генератора
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Белой Церкви наблюдаются перебои с электроэнергией. Для поддержки работы местной инфраструктуры городу передали четыре мощных генератора, передает УНН со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.
Детали
Сообщается, что из-за массированных ракетных атак в Белой Церкви сложилась сложная ситуация с электроэнергией, что привело к сбоям в работе местной инфраструктуры.
Для того чтобы поддержать ее работу, международные организации передали в город 4 мощных генератора.
Три генератора передала благотворительная организация "CORE Response". Ее основатель – известный американский актер Шон Пенн. Еще один поступил от Общества Красного Креста Украины.
Цитата
“Дизельные аккумуляторы мощностью 100, 120 и 140 кВт, которые получила Белая Церковь, уже устанавливают на канализационные станции города. Это поможет обеспечить водоотвод и водоснабжение в отсутствие электроэнергии”, – говорится в сообщении.
Дополнение
Как писал УНН, в Броварах Киевской области обесточены объекты критической инфраструктуры, поэтому город остался без водоснабжения и тепла.