Бровари залишилися без водопостачання та тепла - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Броварах Київської області знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури, тому місто залишилося без водопостачання та тепла. Про це у своєму Телеграм повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
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"На жаль, через учорашні обстріли енергооб'єктів російськими терористами, виникла проблема з подачею електроенергії на наші водоочисні споруди. Тож зараз мусимо тимчасово призупинити послугу централізованого водопостачання по місту", – написав він.
Деталі
Окрім цього, в Броварах знеструмлені котельні, тому в місті наразі немає централізованого опалення. Енергетики вже працюють над усуненням пошкоджень.
Мер міста нагадав, що питну воду можна набрати у бюветах за адресами: вул. Грушевського, Чорних Запорожців, Олімпійська, бул. Незалежності, парк "Приозерний".
Доповнення
У КМВА повідомили, що очікувати повернення на планові графіки відключення світла у Києві наразі зарано, проте в місті вже повністю відновили водопостачання та частково теплопостачання.