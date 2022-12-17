Бровары остались без водоснабжения и тепла - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Броварах Киевской области обесточены объекты критической инфраструктуры, поэтому город остался без водоснабжения и тепла. Об этом в своем Телеграм сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.
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"К сожалению, из-за вчерашних обстрелов энергообъектов российскими террористами, возникла проблема с подачей электроэнергии на наши водоочистные сооружения. Поэтому сейчас должны временно приостановить услугу централизованного водоснабжения по городу", – написал он.
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Кроме этого, в Броварах обесточены котельные, поэтому в городе нет централизованного отопления. Энергетики уже работают над устранением повреждений.
Мэр города напомнил, что питьевую воду можно набрать в бюветах по адресам: ул. Грушевского, Олимпийская, бул. Независимости, парк "Приозерный".
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В КГВА сообщили, что ожидать возвращения на плановые графики отключения света в Киеве рано, однако в городе уже полностью восстановили водоснабжение и частично теплоснабжение.