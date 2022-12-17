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У Білій Церкві перебої з електроенергією: місту передали чотири генератори

У Білій Церкві перебої з електроенергією: місту передали чотири генератори

Київ • УНН

 • 702690 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Білій Церкві спостерігаються перебої з електроенергією. Для підтримки роботи місцевої інфраструктури місту передали чотири потужних генератори, передає УНН із посиланням на повідомилення Київської ОВА.

Деталі

Повідомляється, що через масовані ракетні атаки в Білій Церкві склалася складна ситуація з електроенергією, що призвело до збоїв у роботі місцевої інфраструктури.

Для того, щоб підтримати її роботу, міжнародні організації передали до міста 4 потужні генератори.

Три генератори передала благодійна організація "CORE Response". Її засновник – відомий американський актор Шон Пенн. Ще один надійшов від Товариства Червоного Хреста України.

Цитата

“Дизельні акумулятори потужністю 100, 120 та 140 кВт, що отримала Біла Церква, вже встановлюють на каналізаційні станції міста. Це допоможе забезпечити водовідведення та водопостачання під час відсутності електроенергії”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як писав УНН, у Броварах Київської області знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури, тому місто залишилося без водопостачання та тепла.

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