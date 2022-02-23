В сторону Донецка направляются две колонны военной техники – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Со стороны российской границы в сторону Донецка движутся две колонны военной техники. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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“Две отдельные колонны военной техники без опознавательных знаков были замечены в приграничных областях. Они двигались в сторону города Донецка разными дорогами”, - говорится в сообщении ведомства.
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По информации журналистов, одна колонна состояла из девяти танков и боевой машины пехоты, а другая из грузовиков и бензовозов.
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Совет по национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.
Сегодня вечером ожидается внеочередное заседание Верховной Рады, на котором примут решение о введении режима чрезвычайного положения в Украине.