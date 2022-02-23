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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 1464 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У бік Донецька прямують дві колони військової техніки – Reuters

У бік Донецька прямують дві колони військової техніки – Reuters

Київ • УНН

 • 338804 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. З боку російського кордону у бік Донецька рухаються дві колони військової техніки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Цитата

“Дві окремі колони військової техніки без розпізнавальних знаків було помічено у прикордонних областях. Вони рухалися у бік міста Донецька різними дорогами”, - ідеться у повідомленні відомства.

Деталі

За інформацією журналістів, одна колона складалася з дев'яти танків та бойової машини піхоти, а інша з вантажівок та бензовозів.

Додамо

Рада з національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.

Сьогодні ввечері очікується позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалять рішення щодо введення режиму надзвичайного стану в Україні.

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