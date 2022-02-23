У бік Донецька прямують дві колони військової техніки – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. З боку російського кордону у бік Донецька рухаються дві колони військової техніки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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“Дві окремі колони військової техніки без розпізнавальних знаків було помічено у прикордонних областях. Вони рухалися у бік міста Донецька різними дорогами”, - ідеться у повідомленні відомства.
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За інформацією журналістів, одна колона складалася з дев'яти танків та бойової машини піхоти, а інша з вантажівок та бензовозів.
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Рада з національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.
Сьогодні ввечері очікується позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалять рішення щодо введення режиму надзвичайного стану в Україні.