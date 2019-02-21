“В частности, по словам Волковой, в городской библиотеке насчитали полтора миллиона экземпляров изданий. После русскоязычных изданий больше книг оказалось на украинском языке — 123 216 экземпляров. В фондах также 817 книг на крымскотатарском языке”, — указано в сообщении.

Международный день родного языка провозглашен на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Дата 21 февраля была выбрана в память событий в Дакке, сейчас — столица Бангладеша. Тогда от пуль полицейских погибли студенты, которые вышли на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали. Студенты требовали признать бенгали одним из государственных языков.

Напоминаем, Литва поддерживает санкции против России до полного возвращения Крыма Украине.