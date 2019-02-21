У бібліотеці окупованого Севастополя порахували кількість книг українською та кримськотатарською

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. В окупованому Севастополі 21 лютого в Міжнародний день рідної мови керівник центральної міської бібліотеки ім. Толстого Олена Волкова розповіла, скільки книг українською і кримськотатарською мовами числиться в фондах, інформує УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.

“Зокрема, за словами Волкової, в міській бібліотеці нарахували півтора мільйона примірників видань. Після російськомовних видань найбільше книг виявилося українською мовою — 123 216 примірників. У фондах також є 817 книг кримськотатарською мовою”, — вказано у повідомленні.

Міжнародний день рідної мови проголошений на Генеральній конференції ЮНЕСКО 1999 року з метою сприяння мовній і культурній різноманітності та багатомовності. Дата 21 лютого була обрана в пам’ять подій у місті Дакка, зараз — столиця Бангладеш. Тоді від куль поліцейських загинули студенти, які вийшли на демонстрацію на захист своєї рідної мови бенгалі. Студенти вимагали визнати бенгалі однією з державних мов.

Нагадуємо, Литва підтримує санкції проти Росії до повного повернення Криму Україні.

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