“Зокрема, за словами Волкової, в міській бібліотеці нарахували півтора мільйона примірників видань. Після російськомовних видань найбільше книг виявилося українською мовою — 123 216 примірників. У фондах також є 817 книг кримськотатарською мовою”, — вказано у повідомленні.

Міжнародний день рідної мови проголошений на Генеральній конференції ЮНЕСКО 1999 року з метою сприяння мовній і культурній різноманітності та багатомовності. Дата 21 лютого була обрана в пам’ять подій у місті Дакка, зараз — столиця Бангладеш. Тоді від куль поліцейських загинули студенти, які вийшли на демонстрацію на захист своєї рідної мови бенгалі. Студенти вимагали визнати бенгалі однією з державних мов.

Нагадуємо, Литва підтримує санкції проти Росії до повного повернення Криму Україні.