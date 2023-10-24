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В Берлине начался немецко-украинский экономический форум под лозунгом "Интегрировать Украину"

Киев • УНН

 • 140172 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В столице Германии Берлине во вторник, 24 октября, открылся 6-й немецко-украинский экономический форум. Мероприятие проходит под лозунгом "Интегрировать Украину". Участие в форуме принимают более 500 политиков и представителей бизнеса, сообщает DW, пишет УНН.

В Берлине начался немецко-украинский экономический форум под лозунгом "Интегрировать Украину"

Детали

Среди участников форума - канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль и министры экономики Германии и Украины Роберт Хабек и Юлия Свириденко.

Восточный комитет немецкой экономики еще накануне форума заверил, что немецкий бизнес готов взять на себя важную роль в восстановлении Украины.

"Несмотря на войну, запущено уже более 10 инвестиционных проектов, немецкие компании сейчас добиваются Германии инвестиционных гарантий для еще 30 проектов. Восстановление Украины уже началось, и немецкие предприятия принимают активное участие в нем", - отметил заместитель Восточного комитета Кристиан Брух.

Ассоциация немецких промышленно-торговых палат подчеркнула важность интеграции украинской экономики в немецкую и европейскую. "Несмотря на нынешнюю кризисную ситуацию, вызванную войной, важно способствовать сотрудничеству между украинскими и немецкими предприятиями. Помощь может стать стабильной только в том случае, если мы сильнее интегрируем украинских поставщиков и другие украинские компании в европейскую и немецкую экономику", - подчеркнул президент Ассоциации Петер Адриан (Peter Adrian).

Дополнение

Нынешний немецко-украинский экономический форум является важным этапом накануне международной конференции по восстановлению Украины "Recovery Ukraine", которая запланирована на июнь следующего года в Берлине.

Добавим

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин анонсировал создание оборонного предприятия между Rheinmetall и "Укроборонпромом". По его словам, об этом Украина и Германия объявят сегодня.

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