В Берлине начался немецко-украинский экономический форум под лозунгом "Интегрировать Украину"

Детали

Среди участников форума - канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль и министры экономики Германии и Украины Роберт Хабек и Юлия Свириденко.

Восточный комитет немецкой экономики еще накануне форума заверил, что немецкий бизнес готов взять на себя важную роль в восстановлении Украины.

"Несмотря на войну, запущено уже более 10 инвестиционных проектов, немецкие компании сейчас добиваются Германии инвестиционных гарантий для еще 30 проектов. Восстановление Украины уже началось, и немецкие предприятия принимают активное участие в нем", - отметил заместитель Восточного комитета Кристиан Брух.

Ассоциация немецких промышленно-торговых палат подчеркнула важность интеграции украинской экономики в немецкую и европейскую. "Несмотря на нынешнюю кризисную ситуацию, вызванную войной, важно способствовать сотрудничеству между украинскими и немецкими предприятиями. Помощь может стать стабильной только в том случае, если мы сильнее интегрируем украинских поставщиков и другие украинские компании в европейскую и немецкую экономику", - подчеркнул президент Ассоциации Петер Адриан (Peter Adrian).

Дополнение

Нынешний немецко-украинский экономический форум является важным этапом накануне международной конференции по восстановлению Украины "Recovery Ukraine", которая запланирована на июнь следующего года в Берлине.

Добавим

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин анонсировал создание оборонного предприятия между Rheinmetall и "Укроборонпромом". По его словам, об этом Украина и Германия объявят сегодня.