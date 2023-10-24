У Берліні розпочався німецько-український економічний форум під гаслом "Інтегрувати Україну"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У столиці Німеччини Берліні у вівторок, 24 жовтня, відкрився 6-й німецько-український економічний форум. Захід проходить під гаслом "Інтегрувати Україну". Участь у форумі беруть понад 500 політиків та представників бізнесу, повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
Серед учасників форуму - канцлер ФРН Олаф Шольц, прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль і міністри економіки Німеччини та України Роберт Хабек і Юлія Свириденко.
Східний комітет німецької економіки ще напередодні форуму запевнив, що німецький бізнес готовий взяти на себе важливу роль у відновленні України.
"Не дивлячись на війну, запущено вже більше ніж 10 інвестиційних проєктів, німецькі компанії зараз домагаються Німеччини інвестиційних гарантій для ще 30 проєктів. Відновлення України вже почалося, і німецькі підприємства беруть активну участь у ньому", - зазначив заступник Східного комітету Крістіан Брух.
Асоціація німецьких промислово-торговельних палат наголосила на важливості інтеграції української економіки в німецьку та європейську. "Попри нинішню кризову ситуацію, спричинену війною, важливо сприяти співпраці між українськими та німецькими підприємствами. Допомога може стати стабільною лише в тому разі, якщо ми сильніше інтегруємо українських постачальників та інші українські компанії в європейську та німецьку економіку", - наголосив президент Асоціації Петер Адріан (Peter Adrian).
Доповнення
Нинішній німецько-український економічний форум є важливим етапом напередодні міжнародної конференції з відновлення України "Recovery Ukraine", яка запланована на червень наступного року в Берліні.
Додамо
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін анонсував створення оборонного підприємства між Rheinmetall і "Укроборонпромом". За його словами, про це Україна та Німеччина оголосять сьогодні.