У Берліні розпочався німецько-український економічний форум під гаслом "Інтегрувати Україну"

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 2322 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 17798 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 90998 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 164110 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 166503 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134119 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136130 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87303 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93881 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99501 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4м/с
53%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 12124 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 7788 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 12936 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 10830 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 7152 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 166506 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 229746 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378365 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 315010 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422687 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11552 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16854 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33500 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30134 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134122 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Берліні розпочався німецько-український економічний форум під гаслом "Інтегрувати Україну"

Київ • УНН

 • 140172 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У столиці Німеччини Берліні у вівторок, 24 жовтня, відкрився 6-й німецько-український економічний форум. Захід проходить під гаслом "Інтегрувати Україну". Участь у форумі беруть понад 500 політиків та представників бізнесу, повідомляє DW, пише УНН.

У Берліні розпочався німецько-український економічний форум під гаслом "Інтегрувати Україну"

Деталі

Серед учасників форуму - канцлер ФРН Олаф Шольц, прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль і міністри економіки Німеччини та України Роберт Хабек і Юлія Свириденко.

Східний комітет німецької економіки ще напередодні форуму запевнив, що німецький бізнес готовий взяти на себе важливу роль у відновленні України.

"Не дивлячись на війну, запущено вже більше ніж 10 інвестиційних проєктів, німецькі компанії зараз домагаються Німеччини інвестиційних гарантій для ще 30 проєктів. Відновлення України вже почалося, і німецькі підприємства беруть активну участь у ньому", - зазначив заступник Східного комітету Крістіан Брух.

Асоціація німецьких промислово-торговельних палат наголосила на важливості інтеграції української економіки в німецьку та європейську. "Попри нинішню кризову ситуацію, спричинену війною, важливо сприяти співпраці між українськими та німецькими підприємствами. Допомога може стати стабільною лише в тому разі, якщо ми сильніше інтегруємо українських постачальників та інші українські компанії в європейську та німецьку економіку", - наголосив президент Асоціації Петер Адріан (Peter Adrian).

Доповнення

Нинішній німецько-український економічний форум є важливим етапом напередодні міжнародної конференції з відновлення України "Recovery Ukraine", яка запланована на червень наступного року в Берліні.

Додамо

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін анонсував створення оборонного підприємства між Rheinmetall і "Укроборонпромом". За його словами, про це Україна та Німеччина оголосять сьогодні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65