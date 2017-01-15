В Берлине готовятся к кибератакам на выборах в бундестаг
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер ожидает хакерские атаки во время сентябрьских выборов в бундестаг, передает УНН со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
"Мы готовимся к различным наступательным стратегиям при кибератаках, проигрываем различные сценарии", - описал он подготовку к кибератакам.
Мощности вычислительного центра уже утроены, возможно, кроме того, будут поменяны компьютеры и места их расположения. В экстренной ситуации можно будет воспользоваться правительственным центром киберзащиты. Таким образом, по словам Д.Заррайтера, с технической точки зрения парламентские выборы "защищены от всяких попыток манипулирования".
Вместе с тем он предупредил об опасности фейковых новостей, которые могут сыграть важную роль и непосредственно в день голосования - например, если появятся сообщения о том, что закрыты конкретные избирательные участки.
Чтобы нейтрализовать действие поддельных новостей, планируется использовать, в частности, социальные сети, например специальный канал в Twitter.
В случае чрезвычайной ситуации Д.Заррайтер готов использовать такие классические средства передачи информации, как телефон и факс, чтобы подготовить предварительные официальные результаты голосования уже в день выборов.