У Берліні готуються до кібератак під час виборів до бундестагу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Федеральний уповноважений з проведення виборів Дітер Заррайтер очікує хакерських атак під час вересневих виборів в бундестаг, передає УНН з посиланням на Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
“Ми готуємося до різноманітних наступальних стратегій при кібератаках, програємо різні сценарії”, — описав він підготовку до кібератак.
Потужності обчислювального центру вже потроєні, можливо, крім того, будуть поміняні комп’ютери і місця їх розташування. В екстреній ситуації можна буде скористатись урядовим центром кіберзахисту. Таким чином, за словами Д.Заррайтера, з технічної точки зору парламентські вибори “захищені від всяких спроб маніпулювання”.
Разом з тим він попередив про небезпеку фейкових новин, які можуть зіграти важливу роль і безпосередньо в день голосування — наприклад, якщо з’являться повідомлення про те, що закриті конкретні виборчі дільниці.
Щоб нейтралізувати дію підроблених новин, планується використовувати, зокрема, соціальні мережі, наприклад спеціальний канал в Twitter.
На випадок надзвичайної ситуації Д.Заррайтер готовий використовувати такі класичні засоби передачі інформації, як телефон і факс, щоб підготувати попередні офіційні результати голосування вже в день виборів.