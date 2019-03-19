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В марте цена на рыбу будет стабильной - эксперт

Киев • УНН

 • 10574 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Колебания цен на рыбу практически никогда не происходит. Об этом в комментарии УНН сообщил Алексей Дорошенко Председатель ассоциации поставщиков торговых сетей.

В марте цена на рыбу будет стабильной - эксперт

"Колебания цен на рыбу практически никогда не происходит. В прошлом году практически каждый месяц цена на говядину, свинину и птицу понемногу росла, а на рыбу она была достаточно стабильна. Она не растет, но и не падает", - рассказал Дорошенко.

Это обусловлено, тем, что доллар стабилен, вылов отечественной рыбы начинается только где-то в апреле, если не будет по отдельным водохранилищам запретов.Но это не сильно повлияет на общее предложение. Поэтому цена на рыбу в марте будет стабильной.

Напомним, в 2018 году в Украине было выловлено 15977 тонн рыбы, что на 7,8% больше показателя 2017 года.

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