У березні ціна на рибу буде стабільною – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Коливання цін на рибу фактично ніколи не відбувається. Про це у коментарі УНН повідомив Олексій Дорошенко Голова асоціації постачальників торговельний мереж.
"Коливання цін на рибу фактично ніколи не відбувається. Минулого року практично кожен місяць ціна на яловичину, свинину та птицю потрошки зростала, а на рибу вона була досить стабільна. Вона не зростає, але й не падає", - розповів Дорошенко.
Це зумовлено, тим що долар стабільний, вилов вітчизняної риби починається лише десь у квітні, якщо не буде по окремих водосховищах заборон, але це не сильно вплине на загальну пропозицію. Тому ціна на рибу в березні буде стабільною.
Нагадаємо, у 2018 році в Україні було виловлено 15 977 тонн риби, що на 7,8% більше за показник 2017 року.