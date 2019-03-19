У березні ціна на рибу буде стабільною – експерт

"Коливання цін на рибу фактично ніколи не відбувається. Минулого року практично кожен місяць ціна на яловичину, свинину та птицю потрошки зростала, а на рибу вона була досить стабільна. Вона не зростає, але й не падає", - розповів Дорошенко.



Це зумовлено, тим що долар стабільний, вилов вітчизняної риби починається лише десь у квітні, якщо не буде по окремих водосховищах заборон, але це не сильно вплине на загальну пропозицію. Тому ціна на рибу в березні буде стабільною.



Нагадаємо, у 2018 році в Україні було виловлено 15 977 тонн риби, що на 7,8% більше за показник 2017 року.



