В марте-апреле в РФ провели учения с участием 45 тыс. военных - А.Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В течение марта-апреля 2017 года в Западно-военном округе РФ проведен ряд командно-штабных учений, к которым привлечено до 45 тыс. военнослужащих. Об этом во время презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
“Только в течение марта-апреля этого года в Западно-военном округе проведен ряд командно-штабных учений, к которым привлечено до 45 тыс. военнослужащих и отработаны тактические приемы захвата и удержания городов, формирование определенных групп для окружающих сил противника и т.д.”, — сказал А.Турчинов.
Секретарь СНБО также добавил, что военно-политическое руководство РФ уделяет большое внимание мероприятиям по повышению уровня боеготовности подразделений ВС РФ, которые продолжаются почти непрерывно.
“В частности, на всех военных полигонах от Калининграда до Владивостока на постоянной основе осуществляются мероприятия боевой подготовки, тактические учения, стрельбы, боевые слаживания всех видов войск, включая стратегические силы”, — добавил он.
По его словам, на постоянной основе проводятся мероприятия по повышению мобилизационной готовности ВС РФ и органов власти.
Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ готовится к полномасштабной войне, которая грозит в том числе Центральной и Восточной Европе.