У березні-квітні в РФ провели навчання за участю 45 тис. військових - О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Упродовж березня-квітня 2017 року в Західновійськовому окрузі РФ проведено низку командно-штабних навчань, до яких залучено до 45 тисяч військовослужбовців. Про це під час презентації програми “Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України” заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“Тільки упродовж березня-квітня цього року в Західновійськовому окрузі проведено ряд командно-штабних навчань, до яких залучено до 45 тисяч військовослужбовців і відпрацьовано тактичні прийоми захоплення і утримання міст, формування певних груп для оточення сил противника тощо”, — сказав О.Турчинов.
Секретар РНБО також додав, що військово-політичне керівництво РФ також приділяє велику увагу заходам з підвищення рівня боєготовності підрозділів ЗС РФ, які тривають майже безперервно.
“Зокрема на всіх військових полігонах від Калінінграда до Владивостока на постійній основі здійснюються заходи бойової підготовки, тактичні навчання, стрільби, бойові злагодження всіх видів військ, включаючи стратегічні сили”, — додав він.
За його словами, на постійній основі проводяться заходи з підвищення мобілізаційної готовності ЗС РФ та органів влади.
Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що РФ готується до повномасштабної війни, яка загрожує в тому числі Центральній і Східній Європі.