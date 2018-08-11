В Бердянске местный житель сильно избил бойца ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Бердянске Запорожской области в ночь с 7 на 8 августа неизвестный мужчина избил военнослужащего операции Объединенных сил. Полиция установила злоумышленника, которым оказался местный житель. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.
По информации отдела коммуникации, в ночь с 7 на 8 августа неизвестный избил военнослужащего 1999 года рождения, нанеся последнему тяжелые телесные повреждения.
Военного с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в Запорожскую областную клиническую больницу.
"Полицейские установили, что пострадавший - военнослужащий Операции объединенных сил и в Бердянск приехал в краткосрочный отпуск. Тяжкие телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта с неизвестным, по проспекту Труда у дома 47/14", - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался местный житель 1985 года рождения.
Напомним, полиция задержала двух военнослужащих, подозреваемых в убийстве своего коллеги по службе, тело которого было обнаружено на территории воинской части в городе Лозовая.