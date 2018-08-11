У Бердянську місцевий житель сильно побив бійця ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Бердянську Запорізької області в ніч з 7 на 8 серпня невідомий чоловік побив військовослужбовця операції Об’єднаних сил. Поліція встановила зловмисника, яким виявився місцевий житель. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
За інформацією відділу комунікації, у ніч з 7 на 8 серпня невідомий побив військовослужбовця 1999 року народження, спричинивши останньому тяжкі тілесні ушкодження.
Військового з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Запорізької обласної клінічної лікарні.
"Поліцейські встановили, що потерпілий - військовослужбовець Операції об'єднаних сил та до Бердянська приїхав у короткострокову відпустку. Тяжкі тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті конфлікту з невідомим, по проспекту Праці біля будинку 47/14", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановили особу зловмисника, яким виявився місцевий житель 1985 року народження.
Нагадаємо, поліція затримала двох військовослужбовців, підозрюваних у вбивстві свого колеги по службі, тіло якого було виявлено на території військової частини у місті Лозова.