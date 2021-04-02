В Bellingcat заинтересовались наращиванием сил РФ у украинских границ: ищут вертолеты с видео
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Журналисты-расследователи из Bellingcat обратились к пользователям соцсетей с просьбой помочь им определить локацию колонны вертолетов, якобы пролетающих возле российско-украинской границы, передает УНН.
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“На этом видео якобы запечатлены вертолеты возле российско-украинской границы. Можете ли вы определить его географическое местоположение?” — уточняют журналисты под обнародованным видео, на котором запечатлено передвижение по меньшей мере 12 вертолетов.
Детали
Ранее соответствующее видео распространили в мессенджере Telegram разные каналы. Сообщалось, якобы наращивание авиации наблюдается возле украинской границы.
В то же время, в ГПСУ журналистам УНН сообщили, что на линии государственной границы не наблюдали движения значительного количества авиации Российской Федерации.
В Госпогранслужбе предположили тогда, что распространенное недавно видео с вертолетами могло быть сделано на местности, удаленной на некоторое расстояние от государственной границы.
Как отмечают журналисты из Bellingcat, забор, который видно на видео, похожа на “стену Яценюка” на границе России и Украины, и в то же время немного напоминает построенную Россией стену на границе между Крымом и Херсонской областью.
Наращивание сил РФ возле украинской границы
Главнокомандующий ВС Украине Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.