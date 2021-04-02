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У Bellingcat зацікавилися нарощуванням сил РФ біля українських кордонів: шукають вертольоти з відео

У Bellingcat зацікавилися нарощуванням сил РФ біля українських кордонів: шукають вертольоти з відео

Київ • УНН

 • 17673 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Журналісти-розслідувачі з Bellingcat звернулися до користувачів соцмереж з проханням допомогти їм визначити локацію колони вертольотів, що нібито пролітають біля російсько-українського кордону, передає УНН.

Цитата

"На цьому відео нібито зняті вертольоти біля російсько-українського кордону. Чи можете ви визначити їх географічне розташування?" - уточнюють журналісти під оприлюдненими відео, на якому зафіксовано пересування щонайменше 12 вертольотів.

Деталі

Раніше відповідне відео поширили в месенджері Telegram різні канали. Повідомлялося, нібито нарощування авіації спостерігається біля українського кордону.

У той же час, в ДПСУ журналістам УНН повідомили, що на лінії державного кордону не спостерігали руху значної кількості авіації Російської Федерації.

У Держприкордонслужбі припустили тоді, що поширене недавно відео з вертольотами могло бути зроблено на місцевості, розташованій на певній відстані від державного кордону.

Як відзначають журналісти з Bellingcat, паркан, який видно на відео, схожий на "стіну Яценюка" на кордоні Росії і України, і в той же час трохи нагадує побудовану Росією стіну на кордоні між Кримом і Херсонською областю.

Нарощування сил РФ біля українського кордону

Головнокомандувач ЗС України Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

Українські Національні Новини

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