В Бельгии начали крупное расследование о мошенничествах в футбольном мире
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сотрудники правоохранительных органов Бельгии начали масштабное расследование о мошенничествах в футбольной среде, сообщает местное издание Het Laatste Nieuws, передеат УНН.
Отмечается, что сегодня прошли обыски в разных частях страны по подозрению в финансовых махинациях и отмывании денег бельгийскими футбольными деятелями.
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Уточняется, что на этот раз речь идет не о договорных матчах, а именно о мошенничестве с деньгами в мире футбола.
Расследование якобы касается главным образом известных в стране агентов футболистов Моги Байата и Дежана Вейлковича, и связанных с ними игроков, а также некоторых арбитров.
По данным газеты L'Echo, несколько человек уже взяты под стражу. А по сообщению телеканала RTBF, обыски прошли в десятке футбольных клубов, в первую очередь в "Андерлехте", "Брюгге" и "Стандарте". При этом канал уточнил, что расследование "касается не клубов как таковых", а контрактов игроков.
Напомним, как писал УНН, в Украине продолжается расследования громкого "договорного дела", в рамках которого правоохранители подозревают порядка 30 отечественных ФК в организации матчей с заведомо известным результатом.