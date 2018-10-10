У Бельгії почали велике розслідування про шахрайства в футбольному світі

Відзначається, що сьогодні пройшли обшуки в різних частинах країни за підозрою у фінансових махінаціях і відмиванні грошей бельгійськими футбольними діячами.

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Уточнюється, що на цей раз мова йде не про договірні матчі, а саме про шахрайство з грошима в світі футболу.

Розслідування нібито стосується головним чином відомих в країні агентів футболістів Могі Байата та Дежана Вейлковіча, і пов'язаних з ними гравців, а також деяких арбітрів.

За даними газети L'Echo, кілька людей вже взяті під варту. А за повідомленням телеканалу RTBF, обшуки пройшли в десятці футбольних клубів, в першу чергу в "Андерлехті", "Брюгге" і "Стандарті". При цьому канал уточнив, що розслідування "стосується не клубів як таких", а контрактів гравців.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні триває розслідування гучної "договірної справи", в рамках якої правоохоронці підозрюють близько 30 вітчизняних ФК в організації матчів зі свідомо відомим результатом.