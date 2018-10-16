В Бельгии не утихает АЧС: поражено уже порядка 60 ферм
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. На территории Бельгии растет количество диких свиней, зараженных вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает межрегиональная экологическая организация "Зеленый Фронт", передает УНН.
"Количество диких свиней, у которых подтверждена АЧС, выросло до 70", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что из-за АЧС в Бельгии уничтожено 4 тыс. 159 свиней, которые находились на 58 фермах.
"Фермеры получат компенсации, частично из средств ЕС, частично из специального санитарного фонда, который Бельгия учредила на подобный случай", - говорится в сообщении.
Напомним, как писал УНН, АЧС называют одной из основных угроз развития мирового свиноводства.
В целом, АЧС поразила уже десять стран ЕС.
В Украине же болезнь не утихает уже пять лет подряд. В прошлом году на территории нашего государства было зарегистрировано около 170 вспышек болезни, в этом - уже более 120.
Убытки, которые несут украинские фермеры из-за распространения вируса, исчисляются миллиардами гривен.
Параллельно, в Украине дорожают свинина и сало. Согласно прогнозам, цены на эти продуты будут расти и дальше.