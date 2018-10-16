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У Бельгії не вщухає АЧС: уражено вже близько 60 ферм

Київ • УНН

 • 7913 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На території Бельгії зростає кількість диких свиней, заражених вірусом африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє міжрегіональна екологічна організація "Зелений Фронт", передає УНН.

"Кількість диких свиней, у яких підтверджена АЧС, зросла до 70", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що через АЧС у Бельгії знищено 4 тис. 159 свиней, які утримувалися на 58 фермах.

"Фермери отримають компенсації, частково з коштів ЄС, частково зі спеціального санітарного фонду, який Бельгія заснувала на подібний випадок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як писав УНН, АЧС називають однією з основних загроз розвитку світового свинарства.

Загалом АЧС вразила вже десять країн ЄС.

В Україні ж хвороба не вщухає вже п'ять років поспіль. Торік на території нашої держави було зареєстровано близько 170 спалахів хвороби, цього року - уже понад 120.

Збитки, які несуть українські фермери через поширення вірусу, обчислюються мільярдами гривень.

Паралельно в Україні дорожчають свинина і сало. Згідно з прогнозами, ціни на ці продуті будуть рости і далі.

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