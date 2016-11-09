У «Батькивщины» и партии М.Саакашвили есть объединяющие факторы - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. У ВО "Батькивщина" и политического проекта Михеила Саакашвили есть объединяющие факторы, считает народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум. Об этом она заявила в эфире "5 канала",передает УНН.
"Там, где М.Саакашвили борется с коррупцией, вы знаете, мы его серьезно поддерживали, даже я была участником одного из антикоррупционных форумов. Я думаю, что объединяющие факторы однозначно, об этом нужно говорить, но будущее покажет, насколько украинский политический класс сможет это сделать ", - заявила А.Шкрум.
Напомним, что в понедельник председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили объявил, что подает в отставку.
Как сообщал УНН, на заседании правительства может быть рассмотрен вопрос отставки Михеила Саакашвили с поста председателя Одесской ОГА.