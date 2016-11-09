У «Батьківщини» та партії М.Саакашвілі є об'єднуючі фактори - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У ВО “Батьківщина” та політичного проект Міхеіла Саакашвілі є об’єднуючі фактори, вважає народний депутат від “Батьківщини” Альона Шкрум. Про таке вона заявила в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“Там, де М.Саакашвілі бореться із корупцією, ви знаєте, ми його серйозно підтримували, навіть я була учасником одного з антикорупційних форумів. Я думаю, що об’єднуючі фактори однозначно є, про це треба говорити, але майбутнє покаже, наскільки український політичний клас зможе це зробити,” — заявила А.Шкрум.
Нагадаємо, що в понеділок голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі оголосив, що подає у відставку.
Як повідомляв УНН, на засіданні Уряду може бути розглянуте питання відставки Михеіла Саакашвілі з посту голови Одеської ОДА.