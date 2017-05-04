В Башкирии разбился вертолет, есть погибшие - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Башкирии (РФ) разбился вертолет Robinson, который осуществлял мониторинг лесопожарной ситуации. По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает ТАСС, передает УНН.
“По предварительной информации, вертолет разбился в 30 км к югу от населенного пункта Инзер Белорецкого района. На его борту находились три человека, по предварительным данным, все погибли”, — сказано в сообщении.
Издание отметило, что пока не имеет официального подтверждения этой информации.
Как отмечается, вертолет, совершавший мониторинг лесопожарной ситуации, мог потерпеть аварию после того, как экипаж принял решение продолжать полет, несмотря на сложные погодные условия.
Для поиска вертолета задействовано более 70 спасателей. В район его возможного нахождения отправлена оперативная группа, в ГУ МЧС по Башкирии развернут оперативный штаб.
Отмечается, что вертолет принадлежит авиакомпании “Лайт Эйр”. Сообщение о его исчезновении поступило в 14:20 по московскому времени.
“Robinson вылетел из Уфы в Белорецк, сработал аварийный маяк вертолета зафиксировала спутниковая спасательная поисковая система”, — добавляет издание.
Напомним, 12 февраля 2017 в Алтае разбился вертолет с вице-премьером республики на борту.