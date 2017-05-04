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У Башкирії розбився вертоліт, є загиблі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9419 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. У Башкирії (РФ) розбився вертоліт Robinson, який здійснював моніторинг лісопожежної ситуації. За попередніми даними, внаслідок аварії загинуло троє осіб. Про це з посиланням на джерело в екстрених службах регіону повідомляє ТАСС, передає УНН.

У Башкирії розбився вертоліт, є загиблі - ЗМІ

“За попередньою інформацією, вертоліт розбився в 30 км на південь від населеного пункту Інзер Бєлорєцького району. На його борту перебували три людини, за попередніми даними, всі загинули”, — сказано в повідомленні.

Видання зазначило, що поки не має офіційного підтвердження цієї інформації.

Як зазначається, вертоліт, що здійснював моніторинг лісопожежної ситуації, міг зазнати аварії після того, як екіпаж прийняв рішення продовжувати політ, незважаючи на складні погодні умови.

Для пошуку вертольота задіяно понад 70 рятувальників. В район його можливого знаходження відправлена ​​оперативна група, в ГУ МНС по Башкирії розгорнуто оперативний штаб.

Наголошується, що вертоліт належить авіакомпанії “Лайт Ейр”. Повідомлення про його зникнення надійшло о 14:20 за московським часом.

“Robinson вилетів з Уфи в Бєлорєцьк, спрацював аварійний маяк вертольота зафіксувала супутникова рятувальна пошукова система”, — додає видання.

Нагадаємо, 12 лютого 2017 року в Алтаї розбився вертоліт з віце-прем’єром республіки на борту.

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