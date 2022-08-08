В Балаклею прибыл новый батальон россиян, в том числе из числа бывших узников – разведка

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«По прибытии в Балаклею нового батальона оккупантов, в том числе из числа мобилизованных в рф бывших уголовных заключенных, резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом», - отмечается в сообщении.

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Детали

Сообщается, что в Большом Бурлуке Харьковской области оккупационной администрацией оказывается давление на местных предпринимателей с целью принуждения их к получению паспортов россии и перерегистрации в соответствии с российским законодательством.

«Во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и национализировать предприятия. Также, будет вводиться ежемесячный “налог” на каждый автомобиль предприятий в размере 5000 рус. рублей», – отмечается в сообщении.

Разведка сообщает, что, кроме того, продолжаются конфликты между подразделениями противника на этнической основе, часто затрагивающие гражданское население. Так, на оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений. А в Зеленополье оккупант в состоянии алкогольного опьянения на БТР сбил электрический столб, из-за чего был обесточен населенный пункт.

«На оккупированной территории Херсонщины, в частности в Голой Пристани, усиливается прессинг местного населения на блокпостах», - говорится в сообщении.

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