У Балаклію прибув новий батальйон росіян, зокрема з числа колишніх в’язнів – розвідка

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«Після прибуття в Балаклію нового батальйону окупантів, зокрема з числа мобілізованих у рф колишніх кримінальних в’язнів, різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, жорстокість та аморальна поведінка загалом», - зазначається в повідомленні.

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Повідомляється, що у Великому Бурлуку Харківської області окупаційною адміністрацією здійснюється тиск на місцевих підприємців з метою змушення їх до отримання паспортів рф та перереєстрації відповідно до російського законодавства.

«У багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати підприємства. Також, буде вводитися щомісячний “податок” на кожен автомобіль підприємств у розмірі 5000 рос. рублів», - зазначається в повідомленні.

Розвідка повідомляє, що, крім того, продовжуються конфлікти між підрозділами противника на етнічному підґрунті, що часто зачіпають цивільне населення. Так, на окупованій території Запорізької області у результаті такого конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів. А в Зеленопіллі окупант у стані алкогольного сп'яніння на БТР збив електричний стовп, через що було знеструмлено населений пункт.

«На окупованій території Херсонщини, зокрема в Голій Пристані, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах», - йдеться в повідомленні.

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