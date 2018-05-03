В Балаклее все еще раздаются взрывы, военные организовали ночное дежурство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. На технической площадке арсеналов в Балаклее, в Харьковской области, продолжается локализация пожара. Подробнее об этом УНН рассказал офицер пресс-службы Министерства обороны Украины Виталий Саранцев.
"Сейчас работы по локализации продолжаются. Задействован личный состав воинской части, также поступила дополнительная военная техника и специализированная техника ГСЧС. Пострадавших нет - никто из личного состава или населения города и близлежащих населенных пунктов не пострадал", - рассказал он.
По словам офицера, на ночь на месте пожара было организовано дежурство.
"Будет работать дежурная смена, остальной личный состав будет отдыхать, для того, чтобы в случае необходимости завтра продолжить работу", - сказал он.
Напомним, на технической площадке арсеналов в Балаклее, в Харьковской области.ю по состоянию на 15:30 произошло 40 взрывов боеприпасов.
"Частота взрывов значительно уменьшилась, то есть сейчас звучит где-то один взрыв за 15-20 минут. Как и раньше разлета боеприпасов или осколков за территорию периметра нет", - отметил Саранцев.
Как сообщал УНН, основные очаги пожара на технической площадке арсеналов в Балаклее, в Харьковской области, по состоянию на 19:30 локализированы.