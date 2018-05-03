У Балаклії все ще лунають вибухи, військові організували нічне чергування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На технічному майданчику арсеналів у Балаклії у Харківській області триває локалізація пожежі. Детальніше про це УНН розповів офіцер прес-служби Міністерства оборони України Віталій Саранцев.
“Наразі роботи по локалізації тривають. Задіяний особовий склад військової частини, також надійшла додаткова військова техніка і спеціалізована техніка ДСНС. Постраждалих немає — ніхто з особового складу чи населення міста і прилеглих населених пунктів не постраждав”, — розповів він.
За словами офіцера, на ніч на місці пожежі було організоване чергування.
“Буде працювати чергова зміна, решта особового складу буде відпочивати, для того, щоб у разі необхідності завтра продовжити роботу”, — сказав він.
Нагадаємо, на технічному майданчику арсеналів у Балаклії у Харківській області станом на 15:30 відбулося 40 вибухів боєприпасів.
“Частота вибухів значно зменшилась, тобто зараз лунає десь один вибух за 15-20 хвилин. Як і раніше, розльоту боєприпасів або осколків за територію периметру немає”, — зазначив Саранцев.
Як повідомляв УНН, основні осередки пожежі на технічному майданчику арсеналів у Балаклії у Харківській області станом на 19:30 локалізовано.