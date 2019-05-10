В Багдаде произошел взрыв на рынке

КИЕВ. 10 мая. УНН. В северо-восточном районе Садр-Сити в Багдаде в четверг вечером произошел взрыв. Исламское государство взяло на себя ответственность. Информация о количестве жертв пока подтверждается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.