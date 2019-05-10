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В Багдаде произошел взрыв на рынке

В Багдаде произошел взрыв на рынке

Киев  •  УНН

 • 13096 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В северо-восточном районе Садр-Сити в Багдаде в четверг вечером произошел взрыв. Исламское государство взяло на себя ответственность. Информация о количестве жертв пока подтверждается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Полковник полиции Джамал Хамид сообщил агентству, что на обочине дороги возле рынка была обнаружена посылка, взорванная в результате контролируемого взрыва, никого не ранив.

Он сообщил, что ранее объединенное военно-полицейское оперативное командование Багдада упомянуло по ошибке о том, что террорист-смертник и несколько человек погибли.

В этом заявлении говорилось, что шахид взорвал взрывной пояс после того, как его окружили сотрудники безопасности.

Местные СМИ сообщают, что, по меньшей мере восемь человек погибли. Reuters не смог пока самостоятельно проверить, были ли жертвы.

Исламское государство опубликовало собственное заявление, в котором говорится, что террорист-смертник взорвал взрывной жилет в Садр-Сити, убив восемь человек и ранив более десяти.

Ирак объявил победу над группировкой боевиков в 2017 году, через три года после того, как он захватил обширные районы страны. С тех пор его бойцы адаптировали свою тактику, чтобы сосредоточиться на атаках.

Взрыв произошел через несколько дней после начала священного месяца Рамадан, когда мусульмане постятся от рассвета до заката и, как правило, собираются в общественных местах после окончания дневного поста.

Напомним, в иракском городе Тикрит взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, еще 16 ранены.

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