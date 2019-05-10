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У Багдаді стався вибух на ринку

У Багдаді стався вибух на ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У північно-східному районі Садр-Сіті в Багдаді в четвер увечері стався вибух. Ісламська держава взяла на себе відповідальність. Інформація про кількість жертв поки підтверджується. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Полковник поліції Джамал Хамід повідомив агентству, що на узбіччі дороги біля ринку була знайдена посилка, висаджена в результаті контрольованого вибуху, нікого не поранивши.

Він повідомив, що раніше об'єднане військово-поліцейське оперативне командування Багдада згадало помилково про те, що терорист-смертник і кілька людей загинули.

У цій заяві йшлося про те, що шахід підірвав вибуховий пояс після того, як його оточили співробітники безпеки.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що, щонайменше вісім людей загинули. Reuters не зміг поки самостійно перевірити, чи були жертви.

Ісламська держава опублікувало власну заяву, в якій говориться, що терорист-смертник підірвав вибуховий жилет в Садр-Сіті, убивши вісім осіб і поранивши понад десяти.

Ірак оголосив перемогу над угрупованням бойовиків в 2017 році, через три роки після того, як він захопив великі райони країни. З тих пір його бійці адаптували свою тактику, щоб зосередитися на атаках.

Вибух стався через кілька днів після початку священного місяця Рамадан, коли мусульмани постять від світанку до заходу сонця і, як правило, збираються в громадських місцях після закінчення денного посту.

Нагадаємо, в іракському місті Тікріт вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 16 поранені.

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