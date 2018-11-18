В іракському Тікріті вибухнув автомобіль, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. В іракському місті Тікріт вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 16 поранені. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
У неділю внаслідок вибуху в Тікріті загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 16 осіб отримали травми.
Зазначається, що після вибуху загорілися ще 12 автівок, що були поруч.
Наразі відповідальність за вибух ніхто не взяв. Повідомляється, що такі атаки є рідкістю для Тікріта, який розташований за 160 км від Багдаду, після того як "Ісламську державу" було ліквідовано в Іраку в 2017 році.
Як повідомляв УНН, у жовтні два вибухи сталися у колишніх оплотах "ІД" в Іраку.