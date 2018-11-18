В иракском Тикрите взорвался автомобиль, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В иракском городе Тикрит взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, еще 16 ранены. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
В воскресенье в результате взрыва в Тикрите погибли по меньшей мере пять человек, еще 16 получили травмы.
Отмечается, что после взрыва загорелись еще 12 автомобилей, которые были рядом.
На данный момент ответственность за взрыв никто не взял. Сообщается, что такие атаки являются редкостью для Тикрита, который расположен в 160 км от Багдада, после того как "Исламское государство" было ликвидировано в Ираке в 2017 году.
Как сообщал УНН, в октябре два взрыва произошли в бывших оплотах "ИГ" в Ираке.