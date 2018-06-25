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В многоэтажке в Донецкой области прогремел взрыв: есть пострадавший

В многоэтажке в Донецкой области прогремел взрыв: есть пострадавший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного дома в г. Горняк Донецкой области. В результате хозяин квартиры получил ожог ноги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"В Селидовское отделение полиции поступило сообщение от жителей многоэтажного дома в г. Горняк о том, что в соседней квартире раздался взрыв, в результате чего в их квартире повреждена стена", - говорится в сообщении.

Как было предварительно установлено, на кухне установлен газовый баллон, который использовался для приготовления пищи. Взрыв произошел в момент, когда 36-летний владелец дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закурил сигарету. Взрыв газа произошел в квартире, расположенной на 4 этаже.

"Взрывом газа разрушена межквартирную перегородку, а мужчина получил термический ожог голени", - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Винницкой области 18-летний местный житель пострадал в результате взрыва гранаты.

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