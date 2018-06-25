У багатоповерхівці на Донеччині прогримів вибух: є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Вибух стався в одній з квартир багатоповерхового будинку у м. Гірник Донецької області. У результаті господар помешкання отримав опік ноги. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"До Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців багатоповерхового будинку в м. Гірник про те, що в сусідній квартирі пролунав вибух, внаслідок чого в їхній квартирі пошкоджено стіну", – йдеться в повідомленні.
Як було попередньо встановлено, на кухні встановлений газовий балон, який використовувався для приготування їжі. Вибух стався у момент, коли 36-річний власник оселі, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, закурив сигарету. Вибух газу стався в квартирі, розташованій на 4 поверсі.
"Вибухом газу зруйновано міжквартирну перегородку, а чоловік отримав термічний опік гомілки", – зазначили в поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Вінницькій області 18-річний місцевий житель постраждав внаслідок вибуху гранати.