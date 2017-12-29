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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У многих освобожденных украинских заложников обнаружены признаки пыток - Геращенко

Киев • УНН

 • 10582 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. При прохождении медицинского осмотра у многих экс-заложников, которые проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, обнаружены признаки пыток. Об этом на своей странице в сети Facebook написала уполномоченный Президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, передает УНН.

У многих освобожденных украинских заложников обнаружены признаки пыток - Геращенко

"Как сообщили мне руководители медицинских учреждений, на сегодня 24 экс-заложника - военнослужащие проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 освобожденный (среди них гражданские и военные) находятся в больнице ГУД. У многих есть застарелые травмы головы, выбитые зубы, свидетельствует о пытках (многих сильно били в первые самые трудные дни). Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги", - проинформировала И.Геращенко.

Она добавила, что сейчас Министерство социальной политики прорабатывает все технические детали и в ближайшее время освобожденные получат одноразовую денежную помощь.

"Команда психологов Вадима Свириденко также уже активно работает с освобожденными и их семьями. Ключевое - не забывайте в эти дни о семьях тех, кто еще остался. Они сейчас требуют особой психологической поддержки и внимания. Между тем мы работаем, чтобы как можно быстрее реализовать второй этап освобождения", - резюмировала И.Геращенко.

Как сообщал УНН, 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и Президенту Франции Эммануэля Макрона за помощь в освобождении украинских заложников.

Украинские Национальные Новости

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