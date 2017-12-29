У багатьох звільнених українських заручників виявлені ознаки катувань – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. При проходженні медичного огляду у багатьох екс-заручників, які проходять медичний огляд і реабілітацію у військовому госпіталі, виявлені ознаки катувань. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала уповноважений Президента з питань мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко, передає УНН.
“Як поінформували мене керівники медичних установ, на сьогодні 24 екс-заручники військовослужбовці проходять медичний огляд і реабілітацію у військовому госпіталі, 41 звільнені (серед них цивільні і військові) знаходяться в лікарні ДУС. В багатьох є застарілі травми голови, вибиті зуби, що свідчить про катування (багатьох сильно били в перші найважчі дні). Всім буде надано медичну допомогу, стоматологічні послуги”, — проінформувала І.Геращенко.
Вона додала, що наразі Міністерство соціальної політики опрацьовує всі технічні деталі і найближчим часом звільнені отримають одноразову грошову допомогу.
“Команда психологів Вадима Свириденка також вже активно працює зі звільненими і їх родинами. Ключове — не забуваймо в ці дні про родини тих, хто ще залишився. Вони зараз потребують особливої психологічної підтримки і уваги. Тим часом ми працюємо, аби якнайшвидше реалізувати другий етап звільнення”, — резюмувала І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, 27 грудня відбувся обмін для звільнення українських заручників на Донбасі. З полону звільнили 74 заручників.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко подякував федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та Президенту Франції Еммануелю Макрону за допомогу в звільненні українських заручників.