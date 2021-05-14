В Бабьем Яру открыли символическую синагогу. На мероприятии ожидали Зеленского, выступил - Ермак

Детали

14 мая этого года впервые отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Так, открытие символической синагоги в Бабьем Яру приурочили именно к этой памятной дате.

В анонсе мероприятия организаторы отмечали , что "в мероприятии примут участие Президент Украины Владимир Зеленский; Праведники народов мира, представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций; культурные и общественные деятели, официальные лица".

Как видно из записанной трансляции мероприятия, во время него выступил со словом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Также на мероприятии из государственных чиновников присутствовали Премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МКИП Александр Ткаченко и другие.

На открытие символической синагоги отреагировал посол Израиля в Украине Йоэль Лион. "Торжественное открытие синагоги в Бабьем Яру. Место для размышлений и толерантности, открытое 14 мая в официальный День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста. Пусть это место научит будущие поколения путям этих Праведников", - написал он в Twitter.

Сам Зеленский сегодня также отметил в Twitter, что "Холокост - общая трагедия всего человечества. Впервые отмечаем День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Украина на четвертом месте по количеству Праведников народов мира. Это более 2,5 тыс. героев. Их подвиг - пример человечности и самопожертвования".

После официальной церемонии "Место для размышлений" (символическая синагога), как было анонсировано, будет открыто для посетителей каждый день.

Критика

Открытие синагоги на территории Бабьего Яра поддерживали не все. Против выступали еврейская община, представители гражданского общества, и в частности диссидент, сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс.

Справка

"Место для размышлений" (символическую синагогу) в виде раскладной книги-панорамы спроектировал швейцарский архитектор Мануэль Герц. Высота сооружения - 11 метров. Подобно книге, она открывается и закрывается с помощью специальных механизмов. Синагога украшена узорами и текстами молитв, которые повторяют традиционную роспись старинных синагог в Западной Украине, уничтоженных во время Второй мировой войны и Холокоста. Потолок украшен рисунками в виде карты звездного неба, что воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941 года - в первый день массовых расстрелов в Бабьем Яру.

Изготовлена из столетней древесины дуба, символизирует связь трагических событий в Бабьем Яру и настоящего.