У Бабиному Яру відкрили символічну синагогу. На заході очікували Зеленського, виступив - Єрмак

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 22306 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 73355 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 157265 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 191379 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 171818 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 165570 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 113765 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88887 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 222485 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89778 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 46675 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 59374 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 68442 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 85213 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 24714 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 189918 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 222432 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 312830 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 476508 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 459514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 136 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 26049 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 44400 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 49026 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 48839 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

У Бабиному Яру відкрили символічну синагогу. На заході очікували Зеленського, виступив - Єрмак

Київ • УНН

 • 52759 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Відкриття "Місця для роздумів" - символічної синагоги - приурочене до Дня пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відбулося сьогодні, 14 травня, у Бабиному Яру у Києві. Захід транслювали у прямому ефірі, передає УНН.

У Бабиному Яру відкрили символічну синагогу. На заході очікували Зеленського, виступив - Єрмак

Деталі

14 травня цього року вперше відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тож, відкриття символічної синагоги у Бабиному Яру приурочили саме до цієї пам'ятної дати.

В анонсі заходу організатори зазначали, що "у заході візьмуть участь: Президент України Володимир Зеленський; Праведники народів світу; представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій; культурні та громадські діячі, офіційні особи".

Як видно з записаної трансляції заходу, під час нього виступив зі словом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Також на заході з державних чиновників були присутні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова МКІП Олександр Ткаченко та інші.

На відкриття символічної синагоги відреагував посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон. "Урочисте відкриття синагоги у Бабиному Яру. Місце для роздумів і толерантності, відкрите 14 травня в офіційний День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Нехай це місце навчить майбутні покоління шляхам цих Праведників", - написав він у Twitter.

Сам Зеленський сьогодні також зазначив у Twitter, що "Голокост – спільна трагедія всього людства. Вперше відзначаємо День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна на четвертому місці за кількістю Праведників народів світу. Це понад 2,5 тис. героїв. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви".

Після офіційної церемонії “Місце для роздумів” (символічна синагога), як було анонсовано, буде відкрите для відвідувачів кожного дня.

Критика

Відкриття синагоги на території Бабиного Яру підтримували не всі. Проти виступали єврейська громада, представники громадського суспільства, й зокрема дисидент, співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс.

Довідково

"Місце для роздумів" (символічну синагогу) у вигляді розкладної книжки-панорами спроектував швейцарський архітектор Мануель Герц. Висота споруди – 11 метрів. Подібно до книги, вона відкривається і закривається за допомогою спеціальних механізмів. Синагога оздоблена візерунками і текстами молитов, які повторюють традиційний розпис старовинних синагог у Західній Україні, знищених під час Другої світової війни і Голокосту. Стеля прикрашена малюнками у вигляді карти зоряного неба, що відтворює положення зірок 29 вересня 1941 року – у перший день масових розстрілів в Бабиному Яру.

Виготовлена із сторічної деревини дуба, що символізує зв’язок трагічних подій у Бабиному Яру і сьогодення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаКиїв
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94