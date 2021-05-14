У Бабиному Яру відкрили символічну синагогу. На заході очікували Зеленського, виступив - Єрмак

Деталі

14 травня цього року вперше відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тож, відкриття символічної синагоги у Бабиному Яру приурочили саме до цієї пам'ятної дати.

В анонсі заходу організатори зазначали, що "у заході візьмуть участь: Президент України Володимир Зеленський; Праведники народів світу; представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій; культурні та громадські діячі, офіційні особи".

Як видно з записаної трансляції заходу, під час нього виступив зі словом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Також на заході з державних чиновників були присутні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова МКІП Олександр Ткаченко та інші.

На відкриття символічної синагоги відреагував посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон. "Урочисте відкриття синагоги у Бабиному Яру. Місце для роздумів і толерантності, відкрите 14 травня в офіційний День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Нехай це місце навчить майбутні покоління шляхам цих Праведників", - написав він у Twitter.

Сам Зеленський сьогодні також зазначив у Twitter, що "Голокост – спільна трагедія всього людства. Вперше відзначаємо День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна на четвертому місці за кількістю Праведників народів світу. Це понад 2,5 тис. героїв. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви".

Після офіційної церемонії “Місце для роздумів” (символічна синагога), як було анонсовано, буде відкрите для відвідувачів кожного дня.

Критика

Відкриття синагоги на території Бабиного Яру підтримували не всі. Проти виступали єврейська громада, представники громадського суспільства, й зокрема дисидент, співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс.

Довідково

"Місце для роздумів" (символічну синагогу) у вигляді розкладної книжки-панорами спроектував швейцарський архітектор Мануель Герц. Висота споруди – 11 метрів. Подібно до книги, вона відкривається і закривається за допомогою спеціальних механізмів. Синагога оздоблена візерунками і текстами молитов, які повторюють традиційний розпис старовинних синагог у Західній Україні, знищених під час Другої світової війни і Голокосту. Стеля прикрашена малюнками у вигляді карти зоряного неба, що відтворює положення зірок 29 вересня 1941 року – у перший день масових розстрілів в Бабиному Яру.

Виготовлена із сторічної деревини дуба, що символізує зв’язок трагічних подій у Бабиному Яру і сьогодення.