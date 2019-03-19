В АРМА обнародовали список всех арестованных активов в управлении

"Впервые АРМА было составлено систематизированный по определенным группам перечень всего имущества, арестованного по уголовным производствам, которое по решению следственных судей было передано в управление АРМА и находится на разных стадиях управления", - заявил руководитель Агентства.



По его словам, этот перечень во вторник был впервые обнародован на сайте АРМА, он открыт для ознакомления для всех желающих.



Янчук отметил, что, создавая перечень, АРМА имела несколько целей - побуждение бизнеса к сотрудничеству с АРМА, побуждение бизнеса к приобретению арестованного имущества на торгах, повышение прозрачности работы АРМА в функции управления арестованным имуществом и тому подобное.



"Обнародованный перечень является гибким документом, он не является статичным. Сейчас он насчитывает более 700 (726) различных позиций. Практически каждая из них достаточно активно меняется в статусе управления", - сказал Янчук.



Так, из всего перечня активов в управлении Агентства, содержатся 480 объектов недвижимого имущества, 4 единые целостные имущественные комплексы, 54 объекта движимого имущества, 110 транспортных средств, 59 единиц имущества, удостоверяющий корпоративные права, 18 объектов денежных средств и 1 объект имущественных и иных прав.



В перечень, в частности, содержится и текущий статус - условные стадии управления арестованными активами. По словам Янчука, есть такие вариации статуса:

- Актив ожидает передачи в управление АРМА органами прокуратуры - означает, что АРМА с ЕРДР стало известно о том, что постановлением судьи или суда вынесено решение о передаче актива в управление, однако это решение еще не попало в АРМА;

- Подготовительная стадия - охватывает период с момента, когда решение о передаче актива в управление уже комуниковано АРМА, и к моменту объявления конкурса на избрание управляющего;

- Конкурсный отбор управляющего - означает, что тендерным комитетом АРМА принято решение о начале конкурсного отбора управляющего, и этот конкурсный отбор продолжается;

- Организация передачи актива управляющему - означает, что конкурсный отбор завершен, идет процесс до момента передачи актива управляющему по акту приема-передачи;

- Управление по договору - означает, что договор заключен, и актив передан управляющему по акту приемки передачи, при этом управление не прекращено.

- Передано для реализации - активы, обозначенные этой отметкой, пока переданы для реализации;

- Размещение на депозите - применяется исключительно для денежных средств.

Как сообщал УНН, в 2018 году Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) разыскало с целью ареста и конфискации доли в уставных капиталах компаний стоимостью 21 160 млн грн.