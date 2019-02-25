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За рік АРМА розшукала 21 млрд грн у статутних капіталах

За рік АРМА розшукала 21 млрд грн у статутних капіталах

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У 2018 році Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розшукала з метою арешту і конфіскації частки у статутних капіталах компаній вартістю 21 160 млн грн. Про це під час презентації публічного звіту про підсумки діяльності відомства у 2018 році сказав голова Нацагентства Антон Янчук, передає УНН.

“За 2018 рік АРМА розглянула вже понад тисячу запитів (1064 запити — ред.) від правоохоронних органів про розшук активів. Трішки забігаючи наперед, можу сказати, що за неповних два місяці 2019 року цей показник вже перевищує 250 запитів”, — зазначив Янчук, додавши, що до кінця поточного року очікує до 2,5 тис. запитів до агентства.

Для порівняння він нагадав, що АРМА розпочала свою діяльність у жовтні 2017 року, і за період з жовтня по грудень 2018 року на розгляд АРМА надійшло 69 звернень від правоохоронних органів про розшук активів.

Так, відповідно до звіту, у минулому році 493 звернення надійшло від органів прокуратури, 275 — від Національної поліції України, 134 з Національного антикорупційного бюро, 85 — від СБУ, 72 — Державної фіскальної служби і 5 від судів.

“Загалом величезну кількість активів було виявлено внаслідок діяльності з виявлення та розшуку активів у 2018 році. Це — частки в статутних капіталах, що посвідчують корпоративні права на сукупну вартість понад 21 млрд грн. (21 160 млн грн. — ред.), цінні папери вартістю понад 0,5 млрд грн, понад 7 тисяч об’єктів нерухомості, понад 4 тисячі земельних ділянок, понад 3,5 тис. транспортних засобів і величезна кількість інших активів”, — сказав голова Нацагентства.

Як повідомляв УНН, станом на 5 лютого Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з початку року отримало від реалізації арештованих активів майже 25 млн грн.

Українські Національні Новини

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